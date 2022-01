Oberalp und Rotes Kreuz streiten um Verantwortung

Möglicher Schaden von 15 Millionen Euro

Nachdem in der Maskenaffäre zunächst in Italien ermittelt wurde, wurden auch in Österreich Ermittlungen wegen schweren Betrugs gegen drei namentlich bekannte Beschuldigte und zwei Verbände eingeleitet, wie die WKStA am Donnerstag bekannt gab. Der Schaden könnte sich nach derzeitigem Stand auf 15,6 Millionen Euro belaufen. Anfang der Woche gab es in Wien bei der Rotkreuz-Tochter ÖRK Einkauf und Service GmbH sowie in der Oberalp-Niederlassung in Salzburg Hausdurchsuchungen.