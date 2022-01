Wieder Corona-Demo in NÖ, wieder Zwischenfälle

Ein ähnliches Bild, wie bereits am Mittwoch im niederösterreichischen St. Peter in der Au, hat sich am Donnerstag in Haag geboten. Erneut hatten sich Corona-Maßnahmen-Gegner unangemeldet zu einer Protestaktion versammelt, die Stimmung sei laut Polizei „ähnlich aggressiv“ wie am Vortag gewesen. Auch diesmal kam es zu Sachbeschädigungen und zahlreichen Anzeigen.