„Einmal den 2G-Nachweis und den Ausweis bitte“

Kein ungewöhnliches Bild in Zeiten der Pandemie: In der Bregenzer Innenstadt kontrollierten am Donnerstagvormittag einmal mehr Beamte der Bundespolizei die Einhaltung der 2G-Regeln in den Lokalen und Geschäften. Auch die Mitarbeiter mussten ihren 3G-Nachweis vorzeigen.