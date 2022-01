Bürgermeister tritt nach Vierteljahrhundert ab

SPÖ tritt ebenfalls an

Neben der Bezirkshauptstadt ist Dölsach die einzige Gemeinde in Osttirol, in der auch die SPÖ antritt. Dieses Mal übernimmt Elmar Lukasser die Spitzenposition, ob er auch den Bürgermeister-Sessel anpeilt, hält er sich genauso wie die Zahl der möglichen Mandate, offen. Der bisherige SP-Listen-Erste Werner Greil tritt nicht mehr an und zieht sich aus der Gemeindepolitik zurück.