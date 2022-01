Polizist wollte Alk-Unfall vertuschen: Verurteilt

Richter Wlasak begründete das Urteil: „Es ist eine mittelprächtige Katastrophe, wenn ein Polizist da sitzt, vor allem bei dem Delikt, aber Sie sind bis dato unbescholten.“ Zudem habe der Angeklagte ein reumütiges, „rückhaltloses“ Geständnis abgelegt: „Es gibt nicht oft so eine Schuldübernahme, das macht Hoffnung und es zeigt, dass das Polizeisystem keine Verhaberung ist.“ Er rechnete dem 29-Jährigen hoch an, dass er zu seinem Fehler stehe, aber eine Diversion sei nicht möglich. „Als Polizist schaut man auf Sie.“ Der Beschuldigte nahm das Urteil sofort an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.