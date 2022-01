Bevor die Handball-Europameisterschaft am Freitag für das ÖHB-Team startet, erlangen Sie einen tieferen Einblick in die Vorbereitung als auch Erwartungshaltung. Die Gruppenspiele bestreitet das Team von Ales Pajovic in Bratislava bei 25-prozentiger Zuschauerauslastung. Schon im ersten Gruppenspiel geht es gegen Polen ums Eingemachte, denn danach wartet Mitfavorit Deutschland und Belarus. „Ziel ist es, in der Gruppe weiterzukommen“, betont der Cheftrainer, der aktuell auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Sportdirektor Patrick Fölser ist angesichts der Corona-Pandemie begeistert von der Vorbereitung, auch wenn die letzten beiden Testspiele aufgrund einer Corona-Infektion im slowakischen Teamkader abgesagt werden mussten. Mehr erfahren Sie im Video!