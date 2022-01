Energieanbieter empfahl, mit Haustier zu kuscheln

Enorme Energiekrise treibt Kosten an

Die britische Inflation ist zuletzt auf ein Zehn-Jahres-Hoch geklettert und führte viele Haushalte damit in eine „Lebenserhaltungskostenkrise". Wie in den meisten anderen europäischen Ländern sind dabei vor allem die Kosten für Energie (Strom, Gas, Treibstoff) hauptverantwortlich. Der Branchenverband Energy UK rechnet damit, dass ein durchschnittlicher britischer Haushalt etwa 700 Pfund (rund 840 Euro) mehr pro Jahr zahlen muss.