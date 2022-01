Grace Kelly: Enkelin sieht ihr immer ähnlicher

Auf Instagram teilt Camille Gottlieb regelmäßig Aufnahmen mit ihren rund 87.000 Fans und gibt Einblicke in ihr Leben. So wie jetzt, als sie ein Foto von ihrem Winterurlaub in den französischen Bergen geteilt hat. In einem Norweger-Pulli posiert die 23-jährige Tochter von Stephanie von Monaco vor der Kulisse der verschneiten Berge Frankreichs.