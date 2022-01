Mini-Schlachtrösser: Ritter-Pferde klein wie Ponys

Dass die Pferde allerdings auch in dieser Größe durchaus kräftig gebaut waren, zeigen die Knochenfunde dennoch. Immerhin mussten sie ja in der Schlacht den Ritter in seiner Rüstung sowie ihre eigenen Schutzvorrichtungen wie den Brust- oder Stirnharnisch tragen. Die Pferdetypen veränderten sich auch je nach Epoche. So wurden im Hochmittelalter schwerere Pferde gezüchtet, später wurden die Tiere wieder leichter und schneller.