Nina Proll gesteht ihre größte Jugendsünde!

Die „Vorstadtweiber“ laufen gerade in der sechsten und finalen Staffel und sorgen wieder für gehörig Gesprächsstoff (jeweils Montag, 20:15 Uhr, ORF 1). Und sie ist seit der allerersten Folge ein Teil der Erfolgsserie: Nina Proll. Adabei-TV hat die Schauspielerin und Sängerin zu einem Wordrap gebeten. Was ihre größte Jugendsünde war, warum sie eine Frau zum Verlieben ist und was sie wütend macht, erfahren Sie im Video oben.