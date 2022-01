Steirische Gemeinden auf „Schrumpfkurs“

Während der gesamte so genannte Speckgürtel rund um Graz auch in den nächsten Jahren noch rasant weiterwachsen soll, nimmt die Bevölkerungsdichte in vielen Ortschaften der nördlichen Landesteile kontinuierlich ab: „In 51 Prozent der Gemeinden wohnen heute weniger Menschen als noch 2015“, weiß Philip Slepecki von der Statistik Austria in diesem Zusammenhang zu berichten. So hat die Gemeinde Spital am Semmering beispielsweise allein in den vergangenen sechs Jahren ein Fünftel ihrer Einwohner verloren. Ein Trend, der sich laut Experten noch weiter fortsetzen wird.