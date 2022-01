Hoher Besuch und ein Transfer beim Amtsantritt

Hoher Besuch für den GAK beim Amtsantritt von Gernot Messner als neuer Coach im TZ Weinzödl: Lukas Strohmayer, Österreichs Botschafter in Australien, schaute beim Heimaturlaub in Friedberg bei den Leistungstests vorbei. Nach Terminen bei Landeshauptmann Schützenhöfer, mit dem er die strategische Partnerschaft der Steiermark mit South Australia in puncto Wirtschaftsinnovationen (am Sektor erneuerbarer Energien) auf einen fruchtbaren Weg bringen will, war ihm der Besuch beim Herzensklub ein Anliegen. „Ich suche noch einen Ölscheich als Sponsor für den GAK“, zwinkerte er, um ernst anzufügen: „In den schwierigen Coronazeiten kann ich nur zu viel Stabilität raten und zu beherzter Jugendarbeit.“