Heizgutscheine für Bedürftige wegen Preisexplosion

Tanken plus 30 Prozent, Heizöl plus 40, und auch Strom ist deutlich teurer: Diese Preissteigerungen in den vergangenen Monaten betreffen vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen, rechnet Bürgermeister Andreas Rabl vor. „Wir haben Infos von Vermietern, dass sie die Betriebskosten um bis zu 180 € pro Monat erhöhen müssen.“ Und hier will Wels entgegensteuern. Keiner dürfe in seiner Existenz bedroht sein, wenn er die Heizung aufdreht, stellt Rabl klar und schlägt einen eigenen Hilfsfonds vor.