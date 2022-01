Volksbegehren fordert das „Nein“ zu respektieren!

Im September letzten Jahres haben österreichweit 335.120 Menschen an zwei Volksbegehren zur Einführung einer Impfpflicht teilgenommen: 19,6 Prozent waren dafür, satte 80,4 Prozent dagegen. Das Ergebnis der Volksbegehren ist rechtlich nicht bindend, es muss einzig im Parlament behandelt werden - und das dürfte erst in den kommenden Wochen geschehen. Trotzdem beharrt die Bundesregierung schon vorab auf Einführung der Impfpflicht ab 1. Februar - sehr zum Ärger der Volksbefragungs-Initiatoren: „Direkte Demokratie bleibt völlig auf der Strecke, die Regierung diskutiert nicht einmal darüber“, so Mitinitiator Werner Bolek in „Nachgefragt“ mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller.