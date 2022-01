Reger Verkehr über den steirischen Skigebieten

Während die meisten Wintersportler nach dem Pistenspaß gesund und wohlauf die Heimreise antraten, endeten die unbeschwerten Stunden im Schnee für viele im Krankenhaus. Der große Andrang vor allem in den obersteirischen Skigebieten ließ nämlich die Einsatzstatistik der Flugretter schon in den ersten Tagen des neuen Jahres rapide in die Höhe schnellen: Es gab zahlreiche Unfälle auf den Pisten, das in Niederöblarn stationierte Christophorus-Team musste im Stundentakt Richtung Haus im Ennstal und Schladming sowie nach Donnersbach und Donnersbachwald – auf die Planner- und Riesneralm – abheben.