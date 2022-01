Bludenzer stürzte mit seiner Rodel in Waldstück

Der junge Mann fuhr mit seiner Einsitzer-Rodel gerade in Richtung Wanderparkplatz „Winkel“ ab, als er in der letzten Linkskurve ohne Fremdverschulden von präparierten Strecke abkam und in ein angrenzendes Waldstück stürzte. Beim Aufprall zog sich der Wintersportler Verletzungen am Kopf, im Rückenbereich und an den Füßen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Crew des Rettungshubschraubers „Christophorus 8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.