Steirische Skigebiete endlich wieder im Aufschwung

Der Andrang in den steirischen Skigebieten war speziell nach dem Jahreswechsel groß - auf der Planneralm am Fenstertag sogar zu groß. Die Zufahrtsstraße musste am Freitag aufgrund von Überlastung kurzerhand geschlossen werden. „Besonders dieses verlängerte Wochenende war sehr stark, man bemerkt nach dem letzten Winter eine richtige Aufbruchstimmung“, sagt Sprecher Harald Waupotitsch. Die Auslastung sei aktuell fast wieder so gut wie in der Zeit vor Corona. Dass Hotels heuer im Vergleich zum Vorjahr offen haben, sei ein enormer Gewinn.