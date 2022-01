„Tiroler Krone“ verlost 30 Schlagzeilenbücher 2021

Für das größte Aufsehen sorgte wohl der Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Ihm folgte zuerst Alexander Schallenberg und nur wenig später Karl Nehammer nach. Auch in Tirol traten in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ zwei langjährige Politiker zurück. Am 5. Mai warfen am Abend Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg in einem Abstand von nur einer Stunde das Handtuch.