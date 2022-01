Pensionistin starb bei Brand, Jungfamilie gerettet

Feuerdrama mitten in St. Pölten! Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus wurde in der Nacht auf Freitag eine 82-Jährige getötet. Eine Familie mit zwei Kleinkindern konnte von der Feuerwehr aus dem Schlaf gerissen und aus dem bereits stark verrauchten Haus gerettet werden. Das Quartett musste ins Spital.