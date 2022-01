Vom Ostliga-Winterkönig zum Schlusslicht

Starke Teamleistung

Ristic: „Alle Beteiligten haben einen super Job gemacht.“ Somit auch die Erwartungshaltung gesteigert. Mit dem Abstieg will sich Gökcek nicht lange beschäftigen: „Das Stadion und die Infrastruktur sind ein Traum hier. Jetzt schauen wir, dass wir so schnell wie möglich aus dem Keller herauskommen, in der nächsten Saison greifen wir dann ganz vorne an.“