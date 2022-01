Trauer um „Paper Moon“-Regisseur Peter Bogdanovich

Als junger Regisseur in den 1970er Jahren wurde er als Hollywoods „Wunderkind“ gefeiert. Nun ist Peter Bogdanovich, der durch Filme wie „The Last Picture Show“, „What‘s Up Doc“ und „Paper Moon“ bekannt wurde, mit 82 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Tochter Antonia Bogdanovich starb er Donnerstagfrüh in seinem Haus in Los Angeles, wie die „New York Times“ und der „Hollywood Reporter“ berichteten. Sein Sprecherteam betätigte den Tod des Regisseurs.