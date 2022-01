Raser hatte seine Untaten mit dem Handy gefilmt

Die Braunauer Polizei führte am Dreikönigstag routinemäßige Verkehrs- bzw. Coronakontrollen in Mattighofen durch. Als die Beamten einen Pkw anhalten wollten, ignorierte dieser die Anhaltezeichen. Er fuhr in einer 70er-Zone mit über 130km/h und überholte äußerst gefährlich. Anschließend versuchte er die Polizisten über Feldwege abzuhängen, wobei er außerdem eine Polizeisperre über ein angrenzendes Feld durchbrach.