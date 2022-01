Gratulationen zum Frechdachs

„Alles, was ich über Sturm gehört habe und was ich bisher selbst hier erfahren durfte, hat sich zu hundert Prozent bewahrheitet - es macht einen Riesenspaß hier zu kicken!" Winterzugang Luca Kronberger, der 19-jährige Salzburger aus St. Johann im Pongau, der nach der Trennung seiner Eltern mit der Mama nach Wien gesiedelt ist und nach tollen Leistungen bei der Admira bis ins U21-Nationalteam gestoßen ist, sieht sich an der Mur bei Christian Ilzer am richtigen Ort.