Gute-Laune-Start beim „Mistkübel-Training“

Brutaler Kampf wartet

Mittendrin Neuzugang Luca Kronberger, der gleich das erste „Mistkübel-Training“ kennenlernte. Denn statt herkömmlicher Trainings-Dummies stehen bei den Schwarzen knallgelbe Mistkübel am Platz. Nach dem Monsterprogramm im Herbst mit insgesamt 29 Spielen wartet auf Sturm quasi ein gemütliches Frühjahr. Nur noch „mickrige“ 14 Partien stehen an. „Für die Spieler wird es deswegen aber sicher nicht gemütlich werden“, sagte Christian Ilzer mit einem schelmischen Grinser. „Die Vorbereitung ist zwar lang und wir haben viel Zeit zum Trainieren. Aber dann müssen wir umso schneller am Punkt sein.“ Was den Trainer taugt: Im Frühjahr bleibt endlich wieder Zeit für Entwicklungseinheiten. „Die letzten haben wir im August gehabt.“ Durch das dichte Programm war danach nur mehr Regeneration und Spielvorbereitung möglich. Fix: Auf die Profis wartet ein „Gemetzel“. Mit dem wieder fitten Quartett Hierländer, Kiteishvili, Ingolitsch und Trummer wird der Kampf ums Leiberl noch eine Spur brutaler.

Vorbereitung Sturm: 15. 1. Test gegen Fehervar (in Slowenien); 19. - 29. 1. Camp in Lara (Türkei); 23. 1. Test Rakow Czestochowa (Pol); 28. 1. Doppeltest CSKA Sofia (Bul) und Dinamo Moskau (Rus); 2. - 5. 2. Kurz-Camp in Slowenien; 4. 2. Test NK Mura (Slo); 5. 2. Test NK Bravo (Slo).