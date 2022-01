Ärger über fehlende Information zu OP-Wartezeiten

32 Wochen warten Patienten im Mödlinger Spital auf eine Hüfttransplantation. Wer seine Krampfadern in Amstetten behandeln lassen will, braucht 16 Wochen Geduld. In Niederösterreich können sich Betroffene auf www.144.at über die Wartezeiten für OPs an den einzelnen Spitälern informieren. In Oberösterreich gibt es so etwas nicht, hier tappen die Patienten diesbezüglich im Dunkeln.