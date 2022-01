Liverpools Cup-Match gegen Arsenal abgesagt

Liverpool geht das Personal aus. Nach Trainer Jürgen Klopp ist nun auch dessen Assistent und Vertreter Pep Lijnders positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab. Lijnders sollte bei der Begegnung des englischen Ligacups am Donnerstag gegen Arsenal wie schon am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Chelsea (2:2) an der Seitenlinie stehen. Die Partie wurde am Mittwoch jedoch verschoben.