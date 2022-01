Infektionen haben sich in 24 Stunden verdreifacht!

In den Spitälern scheint die Lage jedoch weiter stabil - 60 Covid-Patienten liegen in Salzburgs Spitälern, 17 davon auf der Intensivstation. Erst in etwa zwei Wochen werden die Spitals-Experten abschätzen können, wie viele Omikron-Patienten tatsächlich in den Salzburger Spitälern behandelt werden müssen.