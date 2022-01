Feldkirchen: Furioser Jazz-Rutsch ins neue Jahr

Das Karl Ratzer Trio

Ratzer überzeugt mit seinem gediegenen Gitarrenspiel, das in hochklassiger Bedachtsamkeit jeden einzelnen Ton vollmundig auskostet. Die blitzblaue Lieblingsgitarre des international renommierten Wiener Jazzgitarristen ist eine Extraanfertigung von Gregor Rogy, Spross der Kärntner Malerin Caroline und des 2004 verstorbenen Viktor Rogy. In dynamischer Spielfreude bringt Kontrabassist Peter Herbert zu seinen diffizilen und vielseitigen Soli noch zusätzlich durch Klopfen oder Wischen den gesamten Akustikraum seines Instruments in tönende Schwingung. Unaufgeregt wie komplex spielt sich Drummer Howard Curtis mit seinem Schlagzeug, um in rhythmischer und klar gesetzter Vielfalt inklusive harmonischer Bassdrums zu bestechen. Von Beschwingt bis sanft begeistert das Trio im gemeinsamen Spiel.