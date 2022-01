Wirbel um Rathaus-Schließung am Linzer Hauptplatz

Selbst Bürgermeister Klaus Luger zeigte sich Dienstag verwundert, als er von der „Krone“ darauf angesprochen wurde, dass sein berufliches Wohnzimmer ab sofort nicht mehr öffentlich zugänglich wäre. „Der Tourismusverband hat den irreführenden Aushang an der Tür angebracht. Natürlich bleibt das Gebäude auch weiterhin offen. Wir haben uns lediglich darauf geeinigt, dass an Tagen, an denen Demonstrationen stattfinden, wir aus Sicherheitsgründen ab 13 Uhr das Rathaus zusperren werden“, klärt der SP-Stadtchef auf. Irreführende Plakate will er nun umgehend durch neue ersetzen lassen.