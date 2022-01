Fall in Graz: Hund mit Stachelhalsband gequält

Das Herrl des sechs Jahre alten Hundes hatte am vergangenen Wochenende offenbar selbst bei der Tierrettung des Aktiven Tierschutz Austria angerufen und gesagt, er sei gerade am Weg ins Krankenhaus und man möge seinen Hund abholen, weil dieser ihn bei der Fütterung gebissen habe. Der Schäfer würde außerdem seit etwa drei Wochen Änderungen in seinem Wesen und Verhalten an den Tag legen, schilderte der Aktive Tierschutz die Angaben des Besitzers.