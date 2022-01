Rekordzahl von Flüchtlingen reiste über Ärmelkanal

Die höchste Monatszahl von in Großbritannien über den Ärmelkanal angekommenen Bootsflüchtlingen wurde 2021 im November erreicht - allein in diesem Monat trafen laut PA mindestens 6869 Flüchtlinge ein. Die höchste Tageszahl von über den Ärmelkanal eintreffenden Flüchtlingen wurde am 11. November verzeichnet - an diesem Tag waren es den PA-Angaben zufolge 1185.