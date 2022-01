Die Rotföhre ist der Baum des Jahres 2022

Die Rotföhre (Pinus sylvestris) ist der Baum des Jahres 2022. Das hat das Kuratorium Wald am Montag bekannt gegeben kann. Die Rotföhre kann bis zu 600 Jahre alt werden und erreicht einen Stammdurchmesser von mehr als einem Meter. Der Baum gilt als sehr robust, benötigt wenig Wasser und kommt daher mit extremen Bedingungen gut zurecht. Er kommt auch an Orten vor, die ansonsten baumfrei wären, wie zum Beispiel in Felsspalten.