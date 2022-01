Air-Marshals sicherten schon Zehntausende Flüge

„Krone“: Seit wann sind sogenannte Air-Marshals mit an Bord?

Bernhard Treibenreif: Das Programm zur Flugsicherung läuft seit 1981 – das war eine Zeit, in der es eine Reihe von Flugzeugentführungen gab. Wir und die Schweizer Kollegen waren damals die ersten in Europa, die diesbezüglich proaktiv geworden sind. Seitdem haben wir in Kooperation mit Austrian Airlines schon Zehntausende Flüge gesichert.