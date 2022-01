Vermisstes Mädchen (15) an Tiroler Grenze gefunden

Die beiden afghanischen Männer seien zwar nachweislich in Österreich registriert, konnten sich aber bei der Kontrolle nicht ordnungsgemäß ausweisen. Sie wurden wegen ihrer versuchten illegalen Einreisen - der 18-Jährige, der am Steuer gesessen war, auch noch wegen Beihilfe dazu - angezeigt und zurückgewiesen. Das Mädchen wurde der Kufsteiner Polizei anvertraut, so die Exekutive.