„Andi Ogris nahm mich aus wie eine Weihnachtsgans“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“, diesmal mit Peter Moizi. Er spricht mit Michael Fally über die Performance der Ski-Herren in Bormio, drei „Kathis“ in den Top-Lienz-Ten, die laufende Vierschanzentournee, den Corona-Wahnsinn im internationalen Fußball, Real Madrids Blamage in der spanischen Liga gegen Getafe und die Darts-WM. In diesem Rahmen erinnert sich Moizi dran, dass „mich der Andi Ogris ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans“.