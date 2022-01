Legionär Honsak verlängert vorzeitig in Darmstadt

Seit zweieinhalb Jahren spielt Mathias Honsak beim SV Darmstadt 98 in der zweiten deustchen Liga. Diesen Sommer wäre der Vertrag des 25-Jährigen ausgelaufen. Nun gab das Team, in dem mit Emir Karic und Nemanja Celic zwei weitere ÖFB-Legionöre spielen, auf Twitter bekannt, dass Honsak bis Juni 2023 verlängert. Unter Torsten Lieberknecht ist der Linksaußen in dieser Saison gesetzt.