„Habe vor jedem Dreh in meinen Polster geschrien“

Nach „Kingsman: The Secret Service“ und „Kingsman: The Golden Circle“ startet diese Woche ein neuer Film der Kingsman-Reihe: „The King‘s Man: The Beginning“ ist eine Zeitreise, denn dieses Mal stellen sich die Agenten ihren ERSTEN Widersachern und das am Rande des ersten Weltkrieges. Sasa Schwarzjirg durfte gleich zwei der Bösewichte interviewen: Tom Hollander und Rhys Ifans. Der Film startet am 6.1.2022 in den Kinos.