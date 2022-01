Knallerei, als gäbe es kein Morgen

Wenn mir eines von der Silvesternacht 2021/22 in Erinnerung bleibt, ist es die Knallerei, die gefühlt nicht enden wollend war. Schon am frühen Abend ging es nicht nur in der Landeshauptstadt zu, als wäre es bereits Mitternacht. Auch in vielen kleineren Gemeinden krachte es schier ununterbrochen, wurden schon Stunden vor Mitternacht zig Feuerwerke in den Himmel geballert. Wer glaubte, diese verfrühte Schießerei hinge mit der irrwitzigen und nicht nachvollziehbaren Sperrstunde für die Gastronomie um 22 Uhr zusammen, irrte. Rund um 24 Uhr wurde tirolweit geschossen, was das Pulver hergab, so, als gäbe es kein Morgen mehr.