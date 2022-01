Chelsea-Fans toben! Hätte Mane Rot sehen müssen?

Zusätzliche Brisanz brachte der Führungstreffer in Minute neun, als genau Mane einen Fehler des Chelsea-Verteidigers Trevoh Chalobah ausnutzte und die Reds in Führung brachte. Aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup war dies aber vorerst das letzte Spiel für den ehemaligen Salzburg-Akteur für rund ein Monat.