Rührend! Ronaldo bringt seine Mama zum Weinen

„Alles Gute zum Geburtstag an die beste Mutter der Welt, eine Kriegerin, die mir beigebracht hat, nie aufzugeben, die beste Großmutter, die sich meine Kinder jemals erträumen konnten“, schrieb der Manchester-United-Kicker in den sozialen Medien. Nachsatz: „Ich liebe dich so sehr, Mama! Kuss!“