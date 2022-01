Linzer blasen Suche nach Stürmer ab

Kein neuer Torjäger

Nachdem man sich vor Weihnachten festgelegt hatte, einen Angreifer mit nachgewiesenen Knipser-Qualitäten zu verpflichten, schwenkt man in Linz jetzt offenbar um. „Marko Raguž ist für mich unverkäuflich, er bekommt unser Vertrauen und Geduld“, bestätigte Vujanovic im Interview mit der „Krone“. Zumal der 23-jährige Ex-U21-Nationalspieler nach Kreuzband-Verletzung und Muskel-Blessuren endlich wieder fit zu sein scheint und man ihm keinen Neuzugang vor die Nase setzen will, der die Entwicklung des hochveranlagten Neuners noch weiter empfindlich einbremsen könnte. Und Trainer Andreas Wieland gilt ohnehin als „Fan“ von Raguž, der in dessen Ära als FC-Juniors-Coach 12 Treffer in 14 Partien erzielte. Das Restrisiko wollen die Linzer eingehen. Auch angesichts der Summen, die am Markt für Stürmer mit eingebauter Torgarantie aufgerufen werden.