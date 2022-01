Darum wollte Emma Watson Rupert Grint nicht küssen

20 Jahre ist es her, dass der erste Film der „Harry Potter“-Reihe über die Kinoleinwände geflimmert ist. Zum Jubiläum trafen sich die Stars der Buchverfilmung zur großen Reunion auf HBO Max und plauderten so manches Geheimnis rund um die Dreharbeiten aus. Unter anderem verriet Emma Watson, die die Hermine spielte, welche Szene ihr am allerschwersten gefallen sei.