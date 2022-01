Vier Schwerverletzte, weil Steg zusammenbrach

In Spitäler eingeliefert

Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung der Verletzten und leuchtete in erster Linie die Einsatzstelle aus. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Unfallort wurden die Verletzten nach und nach in die Rettungsfahrzeuge verladen und dann teils mit Notarztbegleitung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen