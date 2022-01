Neuer Lewandowski? Bayerns Riesentalent im Fokus

Er gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball, geigt derzeit für die U19- und die Regionalligamannschaft des FC Bayern und selbst bei den Profis unter Julian Nagelsmann durfte er bereits eine Talentprobe abgeben: krone.at/krone.tv besuchte Lucas Copado und seinen Vater Francisco Copado, ehemaliger Bundesliga-Profi, in Unterhaching, um ihn zu portraitieren. Der 18-Jährige spricht dabei über seinen Alltag mit Schule und Training, Julian Nagelsmann, seinen Onkel Hasan Salihamidzic, Vergleiche mit Robert Lewandowski („Ich bin noch kein neuer Lewandowski, aber mein Ziel ist es, in ein paar Jahren so weit zu sein“) und seine Zukunftspläne.