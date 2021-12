„Kitzloch“: 3 weitere Mitarbeiter Corona-positiv

Nach Bekanntwerden des Corona-Falles im „Kitzloch“ startete das Land am Montag einen öffentlichen Aufruf und begann zugleich in Zusammenarbeit mit der Polizei mit der Kontaktverfolgung. Nachdem zunächst angenommen wurde, dass keine Omikron-Infektion vorlag, bestätigte die Sequenzierung am Mittwoch das Gegenteil. Alle engen Kontaktpersonen der erkrankten Servicekraft - insgesamt 16 Personen - wurden in der Folge abgesondert und PCR-getestet, wie Florian Kurzthaler, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol, erklärte. Dabei seien drei weitere Fälle entdeckt worden.