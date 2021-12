Schlammlawine überrascht Familie mit Kleinkindern

Die teilweise sintflutartigen Regenfälle und anhaltendes Tauwetter führten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1 Uhr, im Bereich „Am Sonnenbühl“ oberhalb der Vorarlberger Gemeinde Hirschegg zu einem Murenabgang. Dadurch ging eine Schlammlawine in Richtung der an der Landesstraße 201 befindlichen Wohnhäuser nieder. Dieser verstopfte die Abwasserrohre und Schächte mit Schlamm und Geröll.