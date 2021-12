Mülltonnenhäuschen und Telefonzelle gesprengt

Seitenwände schwer deformiert

In der gleichen Nacht wurde auch eine Telefonzelle in Hartkirchen, die als Buchverleih genutzt wird, vermutlich mit einem Böller gesprengt. Bei der Telefonzelle brachen sämtliche Glasscheiben in kleine Scherben. Die Dichtungen der Scheiben wurden ebenfalls herausgerissen. Auch die Holzregale für die Bücher wurden zerfetzt. Durch die Druckwelle wurden die Seitenwände der Telefonzelle stark ausgewölbt und teilweise von den Befestigungen gelöst.