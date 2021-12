Salzburg sagt: „Pfiat Gott, Sepp!“

In der Franziskanerkirche schloss sich der Kreis

„Hier schließt sich der Kreis. Nachdem Sepp als 10-jähriger Migrant das erste Mal vor diesem Altar gestanden ist, steht hier jetzt sein Sarg“, stellte Birnbacher in seiner Predigt fest. Besonders hervorgehoben wurde immer wieder die Liebe zu seiner „Helli“, von der Forcher Zeit seines Lebens nie länger als drei Wochen getrennt sein sollte. Sie war ihm am 28. November in die Ewigkeit vorausgegangen.