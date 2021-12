Infektionen nehmen zu ++ Angriffe auf Ärzte

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen schnellt wieder nach oben. Von wilden Silvesterpartys wird abgeraten. Und: Übergriffe auf das Gesundheitspersonal häufen sich. Das Innenministerium denkt an Schutzzonen vor Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Das sind unter anderem die Themen in den Krone News am 29.12.2021 mit Carsten-Pieter Zimmermann.