Mediziner kämpft im Innviertel gegen Fake News

Mit 59,7 Prozent Vollimmunisierten ist man in Braunau weiterhin österreichweites Impf-Schlusslicht. Ein Grund dafür sind zahlreiche falsche Nachrichten, die vor allem im Internet kursieren. In Geretsberg veranstaltete man deshalb in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Braunau einen Infoabend. Weitere Gemeinden folgen.